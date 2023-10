Cet évènement est passé A quoi tu joues ? – des histoires de jeux Place de la Mairie Andlau Catégories d’Évènement: Andlau

Bas-Rhin A quoi tu joues ? – des histoires de jeux Place de la Mairie Andlau, 1 octobre 2023, Andlau. Andlau,Bas-Rhin La Seigneurie devient une cour de récréation.

2023-10-01 fin : 2023-11-26 18:00:00. 0 EUR.

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est



La Seigneurie becomes a playground La Seigneurie se convierte en un parque infantil Die Seigneurie wird zum Schulhof Mise à jour le 2023-10-05 par Office de tourisme du pays de Barr Détails Catégories d’Évènement: Andlau, Bas-Rhin Autres Lieu Place de la Mairie Adresse Place de la Mairie Ville Andlau Departement Bas-Rhin Lieu Ville Place de la Mairie Andlau latitude longitude 48.3867064;7.4172559

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andlau/