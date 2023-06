Archibald l’architecte pour les petits Place de la Mairie Andlau, 19 juillet 2023, Andlau.

Andlau,Bas-Rhin

Venez en famille pour construire les grands bâtiments du patrimoine de notre territoire !.

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 11:30:00. EUR.

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est



Come with your family to build the great heritage buildings of our territory!

Ven en familia a construir los grandes edificios patrimoniales de nuestra región

Kommt mit eurer Familie und baut die großen Gebäude des Kulturerbes unserer Region!

Mise à jour le 2023-06-04 par Office de tourisme du pays de Barr