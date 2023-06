Visite guidée de l’abbaye d’Andlau Place de la Mairie Andlau, 19 juillet 2023, Andlau.

Andlau,Bas-Rhin

Venez découvrir l’Abbatiale d’Andlau.

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 16:30:00. EUR.

Place de la Mairie

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est



Come and discover the Abbey of Andlau

Venga a descubrir la Abadía de Andlau

Kommen Sie und entdecken Sie die Abteikirche von Andlau

Mise à jour le 2023-06-04 par Office de tourisme du pays de Barr