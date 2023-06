Rendez-vous Nature – Randonnée « panoramas sur la campagne creusoise » Place de la mairie Alleyrat, 22 août 2023, Alleyrat.

Alleyrat,Creuse

Patrick, animateur au Comité Départemental de Randonnée Pédestre vous offre de beaux panoramas sur la campagne creusoise – 8.5 km – durée 3h45

TARIF

– 5€ / personne

– gratuit moins de 8 ans

Réservation obligatoire – places limitées.

2023-08-22 à ; fin : 2023-08-22 . EUR.

Place de la mairie

Alleyrat 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Patrick, a member of the Comité Départemental de Randonnée Pédestre, offers you beautiful panoramic views of the Creuse countryside – 8.5 km – duration 3h45

RATES

– 5? / person

– free for children under 8

Reservations essential – places limited

Patrick, miembro del Comité Departamental de Randonnée Pédestre (Comité Departamental de Senderismo) le ofrece hermosas vistas panorámicas de la campiña de Creuse – 8,5 km – duración 3h45

TARIFAS

– 5? por persona

– gratis para menores de 8 años

Imprescindible reservar – plazas limitadas

Patrick, Animateur beim Comité Départemental de Randonnée Pédestre, bietet Ihnen schöne Panoramen über die Landschaft des Creusoise – 8.5 km – Dauer 3h45

TARIF

– 5 ? / Person

– kostenlos unter 8 Jahren

Reservierung erforderlich – begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Aubusson-Felletin