Quanto Basta place de la Mairie Aigrefeuille Aigrefeuille Catégories d’Évènement: Aigrefeuille

Haute-Garonne Quanto Basta place de la Mairie Aigrefeuille, 1 juillet 2023, Aigrefeuille. Quanto Basta Samedi 1 juillet, 22h15 place de la Mairie Entrée gratuite Arturo, un chef talentueux, agressif, abandonné par le succès, effectue des travaux d’intérêt général en donnant des cours de cuisine dans un centre pour autistes. Ouverture à partir de 20h30 avec buvette et restauration Séance organisée par le Collectif ORAL place de la Mairie 1, place de la Mairie, 31280 Aigrefeuille Aigrefeuille 31280 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T22:15:00+02:00 – 2023-07-01T23:47:00+02:00

2023-07-01T22:15:00+02:00 – 2023-07-01T23:47:00+02:00 cinesouslesetoiles2023 © DR Détails Catégories d’Évènement: Aigrefeuille, Haute-Garonne Autres Lieu place de la Mairie Adresse 1, place de la Mairie, 31280 Aigrefeuille Ville Aigrefeuille Departement Haute-Garonne Lieu Ville place de la Mairie Aigrefeuille

place de la Mairie Aigrefeuille Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aigrefeuille/

Quanto Basta place de la Mairie Aigrefeuille 2023-07-01 was last modified: by Quanto Basta place de la Mairie Aigrefeuille place de la Mairie Aigrefeuille 1 juillet 2023