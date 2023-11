Exposition – Vente de l’atelier de la Gasse Place de la Mairie Aigondigné, 18 novembre 2023, Aigondigné.

Aigondigné,Deux-Sèvres

Samedi 18 novembre de 14h30 à 18h

Dimanche 19 novembre de 10h à 17h30

Salle des fêtes de Mougon (Aigondigné)

L’atelier de la Gasse vous propose une exposition-vente de ses ouvrages (travaux d’aiguilles, mosaïque, patchwork, cartonnage et tissage).

Entrée libre et gratuite.

Place de la Mairie

Aigondigné 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 18, 2:30 pm to 6 pm

Sunday, November 19, 10am to 5:30pm

Salle des fêtes de Mougon (Aigondigné)

L’atelier de la Gasse offers an exhibition and sale of its needlework, mosaic, patchwork, cardboard and weaving.

Free admission

Sábado 18 de noviembre de 14.30 a 18.00 horas

Domingo 19 de noviembre de 10.00 a 17.30 h

Ayuntamiento de Mougon (Aigondigné)

El Atelier de la Gasse organiza una exposición y venta de labores de aguja, mosaicos, patchwork, cartón y tejido.

Entrada gratuita

Samstag, den 18. November von 14:30 bis 18:00 Uhr

Sonntag, 19. November von 10:00 bis 17:30 Uhr

Festsaal von Mougon (Aigondigné)

Das Atelier de la Gasse bietet Ihnen eine Verkaufsausstellung seiner Werke (Nadelarbeiten, Mosaik, Patchwork, Kartonage und Weben).

Freier Eintritt

