VISITE GUIDÉE D’ADISSAN Place de la Mairie Adissan, 29 février 2024, Adissan.

Adissan,Hérault

Ce village au caractère viticole affirmé s’est développé près d’une petite église gothique construite en tuf volcanique. L’imposant château a été aménagé au XVIIe s. par la famille de Mirman.

Autour du centre ancien et de l’église se dressent des maisons vigneronnes que vous découvrirez en compagnie d’un guide conférencier. Le village est réputé pour sa Clairette, vin blanc sec pétillant..

2024-02-29 14:00:00 fin : 2024-02-29 . .

Place de la Mairie

Adissan 34230 Hérault Occitanie



This village with a strong wine-growing character has developed near a small gothic church. It is built in volcanic tuff. An imposing castle was built in the 17th century by the Mirman family.

Around the old center and the church of Saint Adrien, you will find many winegrowers’ houses that you will discover with a guide.

Este pueblo de marcado carácter vinícola se ha desarrollado en torno a una pequeña iglesia gótica. Está construida con toba volcánica. En el siglo XVII, la familia Mirman construyó un imponente castillo.

Alrededor del casco antiguo y de la iglesia de Saint Adrien, hay numerosas casas de viticultores que podrá descubrir con un guía.

Dieses Dorf mit ausgeprägtem Weinbaucharakter hat sich in der Nähe einer kleinen gotischen Kirche entwickelt. Sie wurde aus vulkanischem Tuffstein erbaut. Ein imposantes Schloss wurde im 17. Jahrhundert von der Familie de Mirman ausgebaut.

Rund um den alten Ortskern und die Kirche Saint Adrien drängen sich zahlreiche Winzerhäuser, die Sie in Begleitung eines Fremdenführers entdecken werden.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE