Bourse vélo + gravage anti-vol + atelier d’aide à la réparation Place de la mairie à Villebon/Yvette, 11 février 2023, Villebon-sur-Yvette. Bourse vélo + gravage anti-vol + atelier d’aide à la réparation Samedi 11 février, 10h30 Place de la mairie à Villebon/Yvette

entrée libre et gratuite, gravage 10€/vélo

Venez vendre, acheter, réparer ou graver votre vélo Place de la mairie à Villebon/Yvette 7 place Gérard Nevers 91140 Villebon/Yvette Villebon-sur-Yvette 91140 Essonne Île-de-France Les associations MDB et les conteurs villebonnais s’associent pour vous proposer une matinée vélo sur la place de la mairie de Villebon.

Dépôt des vélos à vendre (en bon état) de 9h00 à 10h30

Vente, atelier d’aide à la réparation et gravage anti-vol de 10h30 à 13h

