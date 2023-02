Nuit de la Chouette à Charly Place de la Mairie 69390 Charly Charly Catégories d’Évènement: Charly

Métropole de Lyon

Nuit de la Chouette à Charly
Vendredi 3 mars, 17h30
Place de la Mairie 69390 Charly

Entrée libre

Sortie avec les habitants de Charly pour découvrir les rapaces nocturnes et la faune associée dans le centre historique et le parc de la commune. Place de la Mairie 69390 Charly Pl. de la Mairie 69390 Charly Charly 69390 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{“link”: “https://www.lpo.fr/decouvrir-la-nature/loisirs-nature/grands-rendez-vous/nuit-de-la-chouette”}] Découvrez les rapaces nocturnes de Charly, de la place de la mairie au parc Melchior. Effraie des clochers, chouette hulotte ou chevêche d’Athèna, Peut-être aurons-nous la chance d’observer l’une de ces dames de la nuit ?

Observation, écoute des chants, manipulation … nombreux seront les sens mobilisés au fur et à mesure que le jour cédera sa place à l’obscurité.

Cette balade, à destination des habitants de la commune de Charly, s’inscrit dans la programmation de la 15e édition de la Nuit de la Chouette et est co-organisée par la LPO Rhône (ligue de protection des oiseaux) et l’association locale Charlyvari.

Chaussures de marche, vestes et lampes torches sont recommandées, n’hésitez pas à prendre vos jumelles et votre appareil photo.

