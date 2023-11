Secret Santa place de la Mairie 56130 Ferel Ferel, 23 décembre 2023, Ferel.

Secret Santa Samedi 23 décembre, 16h00 place de la Mairie 56130 Ferel

Offrez un cadeau original à un inconnu (ou presque)

Pour participer, déposez votre cadeau en Mairie avant le 15 décembre.

Le cadeau : un objet utile ou de décoration, emballé dans une boîte à chaussures, entre 5 et 7 €, fait main ou chiné en vide-grenier.

Jeu bonus : concours de l’emballage le plus original

Nombreuses animations

place de la Mairie 56130 Ferel place de la Mairie 56130 Ferel Ferel 56130 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 01 06 »}, {« type »: « email », « value »: « info@ferel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/secret-santa-ferel.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T16:00:00+01:00 – 2023-12-23T19:00:00+01:00

2023-12-23T16:00:00+01:00 – 2023-12-23T19:00:00+01:00

LOISIRS Y|MAIRIEDEFEREL|SECRETSANTA