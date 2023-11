Dégustation d’huîtres – vente à emporter place de la Mairie 56130 Ferel Ferel, 23 décembre 2023, Ferel.

Dégustation d’huîtres – vente à emporter 23 et 30 décembre place de la Mairie 56130 Ferel

Sur le marché

Pré-commandes possibles : 06 72 45 25 03

8 € les douze huîtres – 7 € la bouteille de vin blanc

place de la Mairie 56130 Ferel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T09:30:00+01:00 – 2023-12-23T12:30:00+01:00

2023-12-30T09:30:00+01:00 – 2023-12-30T12:30:00+01:00

