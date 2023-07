Fiest’A Poussan : Johnny Makam • Borumba Place de la Mairie 34560 Poussan Poussan, 22 juillet 2023, Poussan.

Fiest’A Poussan : Johnny Makam • Borumba Samedi 22 juillet, 20h30 Place de la Mairie 34560 Poussan Entrée libre dans la limite des places disponibles

En occident, nous disposons de deux modes musicaux : majeur et mineur (et sept petites déclinaisons). En orient, ces modes s’appellent « makam », et on en compte une cinquantaine. Voilà qui donne une idée de l’étendue du terrain de jeu choisi par ce quintet cosmopolite (une Turque, un Écossais, trois Toulousains) amoureux des traditions des Balkans et de l’Anatolie turque. Johnny Makam s’empare de ces codes avec une grande rigueur et beaucoup de passion, et tout cela ne manque pas de résonner avec force dans la transe festive du groupe et ses motifs tourbillonnants.

Formé auprès des vétérans du Bakolo Music International, disciples du grand Wendo Kolosoy, père de la rumba congolaise, Jocelyn Balu a toujours baigné dans ce prestigieux patrimoine musical. Doté d’une voix sublime, ce jeune gardien de la flamme a initié un trio d’instrumentistes du sud de la France qui se glisse avec grâce dans ce délicat canevas harmonique et rythmique. Fidèle à ce qui constitue la signature du genre et aux canons définis entre les années 40 et 70 par les pionniers, de Nico à Tabu Ley, Borumba revisite avec enthousiasme les standards de cet âge d’or.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T20:30:00+02:00 – 2023-07-22T23:59:00+02:00

