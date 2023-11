Découverte de la maquette d’Alençon au XVIème siècle Place de la Magdeleine Alençon, 16 décembre 2023, Alençon.

Découvrez l’Histoire et les histoire des quartiers et des rues d’Alençon en vous plongeant directement dans le monde des maquettes de Frédéric REYNEN. Une occasion unique de réanimer quelques instants la Cité des Ducs..

2023-12-16 16:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Place de la Magdeleine

Alençon 61000 Orne Normandie



Discover the history and stories of Alençon’s districts and streets as you immerse yourself in the world of Frédéric REYNEN’s models. A unique opportunity to bring the Cité des Ducs back to life for a few moments.

Descubra la historia y las anécdotas de los barrios y calles de Alençon sumergiéndose directamente en el universo de las maquetas de Frédéric REYNEN. Una ocasión única para revivir por unos instantes la Cité des Ducs.

Entdecken Sie die Geschichte und die Geschichten der Viertel und Straßen von Alençon, indem Sie direkt in die Welt der Modelle von Frédéric REYNEN eintauchen. Eine einzigartige Gelegenheit, die Stadt der Herzöge für einige Augenblicke wiederzubeleben.

