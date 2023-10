Visite A la découverte d’Alençon Place de la Magdeleine Alençon, 27 octobre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

De passage à Alençon, vous voulez tout voir mais le temps vous manque ? Cette visite est faite pour vous. En 1h30, notre guide vous fait découvrir les incontournables de la ville la basilique, l’ancien quartier médiéval, le Château des Ducs, la Halle au blé et bien d’autres trésors encore….

2023-10-27 11:00:00 fin : 2023-10-27 12:30:00. .

Place de la Magdeleine

Alençon 61000 Orne Normandie



Visiting Alençon and want to see it all, but don’t have the time? Then this tour is for you. In just 1h30, our guide will show you the town?s must-sees: the basilica, the old medieval quarter, the Château des Ducs, the Halle au blé and many other treasures?

¿Visita Alençon y quiere verlo todo pero no tiene tiempo suficiente? Entonces este tour es para usted. En sólo una hora y media, nuestro guía le llevará a conocer los lugares imprescindibles de la ciudad: la Basílica, el antiguo barrio medieval, el Castillo de los Duques, la Halle au blé y muchos otros tesoros..

Sie sind in Alençon auf der Durchreise und wollen alles sehen, aber die Zeit reicht nicht aus? Dann ist diese Tour genau das Richtige für Sie. In 1,5 Stunden zeigt Ihnen unser Führer die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt: die Basilika, das alte mittelalterliche Viertel, das Schloss der Herzöge, die Weizenhalle und noch viele andere Schätze?

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme