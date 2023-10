Visite le Moyen-Age, une époque singulière Place de la Magdeleine Alençon, 26 octobre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

Embarquez pour un voyage inattendu dans la Cité des Ducs et découvrez les croyances et pratiques singulières durant le Moyen Âge..

2023-10-26 11:00:00 fin : 2023-10-26 12:30:00. .

Place de la Magdeleine

Alençon 61000 Orne Normandie



Embark on an unexpected journey through the Cité des Ducs and discover the singular beliefs and practices of the Middle Ages.

Embárquese en un viaje inesperado por la Cité des Ducs y descubra las singulares creencias y prácticas de la Edad Media.

Begeben Sie sich auf eine unerwartete Reise in die Stadt der Herzöge und entdecken Sie die einzigartigen Glaubensvorstellungen und Praktiken während des Mittelalters.

