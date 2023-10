Visite A la recherche du remède magique Place de la Magdeleine Alençon, 25 octobre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

Lancez vous dans une course contre la montre pour venir en aide à un personnage célèbre d’Alençon ! Suivez le guide et retrouver les éléments de la potion de la sorcière disséminés dans le quartier Saint-Léonard d’Alençon..

2023-10-25 15:00:00 fin : 2023-10-25 16:30:00. .

Place de la Magdeleine

Alençon 61000 Orne Normandie



Race against time to help a famous Alençon character! Follow the guide and find the elements of the witch’s potion scattered around Alençon’s Saint-Léonard district.

¡Emprende una carrera contrarreloj para ayudar a un famoso personaje de Alençon! Sigue la guía y encuentra los componentes de la poción de la bruja repartidos por el barrio de Saint-Léonard de Alençon.

Begib dich auf einen Wettlauf gegen die Zeit, um einer berühmten Persönlichkeit aus Alençon zu helfen! Folge dem Führer und finde die Elemente des Hexentranks, die im Viertel Saint-Léonard in Alençon verstreut sind.

