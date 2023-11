INAUGURATION DE LA FERME DE NOËL Place de la Madeleine Béziers, 23 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Pour les fêtes de fin d’année, viens rencontrer les animaux de la ferme ! Poneys, ânes, vaches, moutons, agneaux, cochons, poules, lapins, tu pourras même assister à la traite des vaches et aux biberons des derniers nés. Entrée libre..

2023-12-23 10:30:00 fin : 2023-12-23 . .

Place de la Madeleine

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Come and meet the farm animals this festive season! Ponies, donkeys, cows, sheep, lambs, pigs, chickens, rabbits – you can even watch the cows being milked and the newborns being fed. Free admission.

Con motivo de las fiestas, venga a conocer a los animales de la granja Ponis, burros, vacas, ovejas, corderos, cerdos, gallinas, conejos… Incluso podrá ver cómo se ordeña a las vacas y se alimenta a los recién nacidos. Entrada gratuita.

Zur Weihnachtszeit kannst du die Tiere auf dem Bauernhof kennenlernen! Ponys, Esel, Kühe, Schafe, Lämmer, Schweine, Hühner, Kaninchen. Du kannst sogar beim Melken der Kühe und beim Fläschchengeben der Neugeborenen dabei sein. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE