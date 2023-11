CONCERT DE NOËL DE LA LYRE BITERROISE Place de la Madeleine Béziers, 17 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Afin de vous émerveiller à l’occasion des fêtes de fin d’année, la Lyre Biterroise est heureuse de vous proposer leur concert de Noël. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-12-17 15:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Place de la Madeleine

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Lyre Biterroise is delighted to offer you their Christmas concert. Admission free, subject to availability.

La Lira Biterroise se complace en ofrecerle su concierto de Navidad, para llenarle de asombro en estas fiestas. La entrada es gratuita, sujeta a disponibilidad.

Um Sie zur Weihnachtszeit in Staunen zu versetzen, freut sich die Lyre Biterroise, Ihnen ihr Weihnachtskonzert anbieten zu können. Eintritt frei, solange Plätze verfügbar sind.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE