DÉFILÉ DE LA CRÈCHE VIVANTE Place de la Madeleine Béziers, 17 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Les enfants de la crèche, accompagnés de la Farandole Biterroise et du Jazz Band de Noël, défileront en compagnie de chameaux et de brebis. Itinéraire : Place de la Madeleine, Rue Paul Riquet, Rue Pierre Flourens, Rue Française, Rue de la République, Rue d’Envedel, place de la Madeleine..

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 . .

Place de la Madeleine

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The children of the crib, accompanied by the Farandole Biterroise and the Jazz Band of Christmas, will parade in the company of camels and sheep. Itinerary: Place de la Madeleine, Rue Paul Riquet, Rue Pierre Flourens, Rue Française, Rue de la République, Rue d’Envedel, Place de la Madeleine.

Los niños de la cuna, acompañados por la Farandole Biterroise y la Jazz Band de Noël, desfilarán en compañía de camellos y ovejas. Itinerario: Place de la Madeleine, Rue Paul Riquet, Rue Pierre Flourens, Rue Française, Rue de la République, Rue d’Envedel, Place de la Madeleine.

Die Kinder der Krippe, begleitet von der Farandole Biterroise und der Jazz Band de Noël, werden in Begleitung von Kamelen und Schafen durch die Straßen ziehen. Route: Place de la Madeleine, Rue Paul Riquet, Rue Pierre Flourens, Rue Française, Rue de la République, Rue d’Envedel, Place de la Madeleine.

