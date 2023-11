LA COURSE DE NOËL Place de la Madeleine Béziers, 16 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Participez à la course de Noël 2023 ! Départ et arrivée Place de la Madeleine. Venez déguisés en Père Noël ou pourquoi pas en lutin… et c’est parti pour 5.4 kilomètres de course. Inscriptions en amont à : sports@beziers.fr ou le jour même directement sur place..

2023-12-16 19:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Place de la Madeleine

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Take part in the 2023 Christmas Race! Start and finish at Place de la Madeleine. Come dressed as Santa Claus or an elf… and let’s go for a 5.4-kilometer race. Register in advance at: sports@beziers.fr or on the day itself.

Participe en la Carrera de Navidad 2023 Salida y llegada en la Place de la Madeleine. Ven disfrazado de Papá Noel o de elfo… y lánzate a una carrera de 5,4 kilómetros. Inscríbase con antelación en sports@beziers.fr o el mismo día.

Nehmen Sie am Weihnachtslauf 2023 teil! Start und Ziel ist der Place de la Madeleine. Kommen Sie verkleidet als Weihnachtsmann oder, warum nicht, als Wichtel… und los geht’s auf 5,4 Kilometern Laufstrecke. Anmeldung im Vorfeld unter: sports@beziers.fr oder am selben Tag direkt vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT BEZIERS MEDITERRANEE