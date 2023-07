LA MADELEINE EN DANSE Place de la Madeleine Béziers, 4 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Tous les mardis, l’association « Mar Y Tango » vous propose une soirée tango sur la place de la Madeleine!

En plus d’un magnifique spectacle de danse, vous aurez la possibilité de danser le tango avec des professionnels.

Restauration possible sur place..

2023-07-04 19:30:00 fin : 2023-07-04 23:59:00. .

Place de la Madeleine

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Every Tuesday, the « Mar Y Tango » association offers you a tango evening in the Place de la Madeleine!

In addition to a magnificent dance show, you’ll have the chance to dance tango with professionals.

Catering available on site.

Todos los martes, la asociación « Mar Y Tango » le invita a una velada de tango en la plaza de la Madeleine

Además de un magnífico espectáculo de danza, tendrá la oportunidad de bailar tango con profesionales.

Servicio de catering in situ.

Jeden Dienstag bietet der Verein « Mar Y Tango » einen Tangoabend auf der Place de la Madeleine an!

Neben einer tollen Tanzshow haben Sie auch die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung Tango zu tanzen.

Verpflegung vor Ort möglich.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE