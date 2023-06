MARCHÉ BIO – BÉZIERS Place de la Madeleine Béziers, 5 février 2022, Béziers.

Béziers,Hérault

Sur la place de la Madeleine, vous trouverez des produits locaux issus de l’agriculture biologique..

2022-02-05 à 07:00:00 ; fin : 2022-02-05 13:00:00. .

Place de la Madeleine

Béziers 34500 Hérault Occitanie



On the Place de la Madeleine, you will find local products from organic agriculture.

En la plaza de la Madeleine, encontrará productos locales procedentes de la agricultura ecológica.

Auf dem Place de la Madeleine finden Sie lokale Produkte aus biologischem Anbau.

