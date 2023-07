Maison à Tourelle Place de la Loi Baume-les-Dames, 12 juillet 2023, Baume-les-Dames.

Baume-les-Dames,Doubs

Demeure de style Renaissance construite en 1574, la Maison à Tourelle est un des joyaux de l’architecture Baumoise..

Place de la Loi

Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Built in 1574 in the Renaissance style, the Turret House is one of the jewels of Baumoise architecture.

Residencia de estilo renacentista construida en 1574, la Maison à Tourelle es una de las joyas de la arquitectura baumoise.

Das 1574 im Renaissancestil erbaute Maison à Tourelle ist eines der architektonischen Juwelen von Baumoise.

