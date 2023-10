Vide grenier d’automne du comité des fêtes Place de la loi 1901 Saint-Médard-d’Eyrans, 15 octobre 2023, Saint-Médard-d'Eyrans.

Saint-Médard-d’Eyrans,Gironde

Vide grenier dans le centre de Saint Medard d’Eyrans ce dimanche 15 octobre.

Ouverture aux exposants à 6h30..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Place de la loi 1901

Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Flea market in the center of Saint Medard d’Eyrans this Sunday, October 15.

Open to exhibitors at 6:30 am.

Rastro en el centro de Saint Medard d’Eyrans el domingo 15 de octubre.

Apertura de los puestos a las 6.30 h.

Flohmarkt im Zentrum von Saint Medard d’Eyrans am Sonntag, den 15. Oktober.

Öffnung für Aussteller um 6:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Montesquieu