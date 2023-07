Théâtre, vidéo : « Nous ne sommes plus… » Place de la Liberté Valence, 16 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Après son départ forcé de Russie en raison de la guerre, le KnAM Théâtre continue de raconter son pays, en tentant de recoller les débris des mémoires, individuelles et collective..

2023-11-16 20:00:00 fin : 2023-11-16 21:40:00. .

Place de la Liberté Théâtre de la Ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After its forced departure from Russia due to the war, KnAM Théâtre continues to tell the story of its country, attempting to piece together the wreckage of individual and collective memories.

Tras verse obligado a abandonar Rusia a causa de la guerra, KnAM Théâtre sigue contando la historia de su país, tratando de recomponer los restos de la memoria individual y colectiva.

Nach seinem kriegsbedingten Zwangsabzug aus Russland erzählt das KnAM-Theater weiterhin von seinem Land und versucht, die Trümmer der individuellen und kollektiven Erinnerungen zusammenzusetzen.

