Rock This Town #7 Jour 2 Place de la Liberté Valence, 9 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

En partenariat et au Théâtre de la Ville de Valence

Deux très beaux artistes pour une ne soirée de grande classe au Théâtre de la Ville !.

2023-11-09 20:30:00 fin : 2023-11-09 23:50:00. EUR.

Place de la Liberté Théâtre de la Ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with Théâtre de la Ville de Valence

Two very fine artists for another classy evening at the Théâtre de la Ville!

En colaboración con el Théâtre de la Ville de Valence

Dos artistas de lujo para otra velada con clase en el Théâtre de la Ville

In Partnerschaft und im Théâtre de la Ville de Valence

Zwei sehr schöne Künstler für einen erstklassigen ne Abend im Théâtre de la Ville!

Mise à jour le 2023-10-31 par Valence Romans Tourisme