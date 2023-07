Concert : Anabel Montesinos Place de la Liberté Valence, 26 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Récompensée lors des plus prestigieux concours internationaux depuis son adolescence, Anabel Montesinos a su imposer son style reconnaissable par la beauté et la fraîcheur de ses albums et de ses performances..

2023-10-26 20:30:00 fin : 2023-10-26 . EUR.

Place de la Liberté Théâtre de la Ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Awarded prizes at the most prestigious international competitions since her early teens, Anabel Montesinos has established her own recognizable style through the beauty and freshness of her albums and performances.

Premiada en los más prestigiosos concursos internacionales desde su adolescencia, Anabel Montesinos ha consolidado un estilo propio y reconocible a través de la belleza y frescura de sus discos e interpretaciones.

Anabel Montesinos, die seit ihrer Jugend bei den renommiertesten internationalen Wettbewerben ausgezeichnet wurde, hat ihren Stil durchgesetzt, der durch die Schönheit und Frische ihrer Alben und Auftritte erkennbar ist.

