Spectacle: Elle osait Joséphine Place de la Liberté Valence, 30 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Une vingtaine d’amateurs ainsi que trois comédiens professionnels seront sur le plateau pour présenter ce spectacle musical, mêlant théâtre, chant et danse..

2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-09-30 21:30:00. EUR.

Place de la Liberté Théâtre de la ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Some twenty amateur performers and three professional actors will be on stage to present this musical show, combining theater, song and dance.

Una veintena de artistas aficionados y tres actores profesionales se subirán al escenario para presentar este espectáculo musical, que combina teatro, canto y danza.

Rund 20 Laiendarsteller und drei professionelle Schauspieler werden auf der Bühne stehen, um dieses musikalische Spektakel zu präsentieren, das Theater, Gesang und Tanz miteinander verbindet.

Mise à jour le 2023-06-29 par Valence Romans Tourisme