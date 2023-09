Spectacle théâtral, philosophique et poétique « Merci d’être venue » Place de la Liberté Valence, 21 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

A l’occasion de ses 30 ans, l’association JALMALV Drome Nord organise une soirée théâtrale, philosophique et poétique autour de la pièce « Merci d’être venue » de et avec Sandra Meunier, sur les Soins Palliatifs..

2023-09-21 20:30:00 fin : 2023-09-21 . EUR.

Place de la Liberté Théâtre de la ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



To mark its 30th anniversary, the JALMALV Drome Nord association is organizing a theatrical, philosophical and poetic evening around the play « Merci d’être venue » by and starring Sandra Meunier, about Palliative Care.

Con motivo de su 30º aniversario, la asociación JALMALV Drome Nord organiza una velada teatral, filosófica y poética en torno a la obra « Merci d’être venue », de Sandra Meunier y protagonizada por ella, sobre los cuidados paliativos.

Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens organisiert der Verein JALMALV Drome Nord einen theatralischen, philosophischen und poetischen Abend rund um das Stück « Merci d’être venue » von und mit Sandra Meunier über Palliativpflege.

