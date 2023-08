Visite guidée : L’Hôtel de Ville de Valence – Journées Européennes du Patrimoine Place de la Liberté Valence, 17 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Découvrez un bel ensemble de décors et symboles emblématiques de la IIIe République..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Place de la Liberté RDV devant l’hôtel de ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover a beautiful collection of decorations and symbols emblematic of the Third Republic.

Descubra una magnífica colección de condecoraciones y símbolos emblemáticos de la Tercera República.

Entdecken Sie eine schöne Zusammenstellung von Dekorationen und symbolträchtigen Symbolen der Dritten Republik.

Mise à jour le 2023-08-26 par Valence Romans Tourisme