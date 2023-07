Théâtre : Le temps des fins Place de la Liberté Valence, 22 mai 2023, Valence.

Valence,Drôme

Plus qu’une histoire de forêt menacée de destruction, Le temps des fins de Guillaume Cayet est une véritable fable écologique et poétique: chasseur mystique ou militant·e·s idéalistes, tou·te·s sont lié·e·s intimement à ce lieu..

Place de la Liberté Théâtre de la ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



More than a story about a forest threatened with destruction, Guillaume Cayet?s Le temps des fins is a veritable ecological and poetic fable: mystical hunters or idealistic activists, all are intimately linked to this place.

Más que una historia sobre un bosque amenazado de destrucción, Le temps des fins, de Guillaume Cayet, es una auténtica fábula ecológica y poética: cazadores místicos o activistas idealistas, todos están íntimamente ligados a este lugar.

Le temps des fins von Guillaume Cayet ist mehr als nur die Geschichte eines von der Zerstörung bedrohten Waldes, es ist eine wahre ökologische und poetische Fabel: mystische Jäger oder idealistische Aktivisten, alle sind eng mit diesem Ort verbunden.

