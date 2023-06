Théâtre vidéo : Gretel, Hansel et les autres Place de la Liberté Valence, 26 mars 2023, Valence.

Valence,Drôme

Dans une adaptation libre du célèbre conte des frères Grimm, le metteur en scène Igor Mendjisky invite petits et grands à retrouver leur capacité d’émerveillement à l’égard du monde..

2023-03-26 à ; fin : 2023-03-28 . EUR.

Place de la Liberté Théâtre de la ville

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In a free adaptation of the famous Grimm brothers? tale, director Igor Mendjisky invites young and old to rediscover their capacity for wonder about the world.

En una adaptación libre del famoso cuento de los hermanos Grimm, el director Igor Mendjisky invita a grandes y pequeños a redescubrir su capacidad de asombro ante el mundo.

In einer freien Adaption des berühmten Märchens der Gebrüder Grimm lädt der Regisseur Igor Mendjisky Kinder und Erwachsene dazu ein, ihre Fähigkeit, sich über die Welt zu wundern, wiederzuentdecken.

Mise à jour le 2023-06-22 par Valence Romans Tourisme