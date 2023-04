Cérémonie au monument aux morts 8 mai Place de la liberté, Thuré Thuré Catégories d’évènement: Thuré

Vienne

Cérémonie au monument aux morts 8 mai Place de la liberté, Thuré, 8 mai 2023, Thuré. Cérémonie au monument aux morts 8 mai Lundi 8 mai, 11h30 Place de la liberté, Thuré Cérémonie au monument aux morts, lundi 8 mai 2023 : 11h45 : Rassemblement place de la liberté

12h00 : Cérémonie au monuement aux morts avec fanfare

12h30 : Pot à la salle des mariages
Place de la liberté, Thuré
Thuré
86540 Vienne
Nouvelle-Aquitaine

2023-05-08T11:30:00+02:00 – 2023-05-08T13:30:00+02:00

2023-05-08T11:30:00+02:00 – 2023-05-08T13:30:00+02:00 Cérémonie monument

