Marché de Thénac Place de la liberté, 1 janvier 2023, Thénac.

Au coeur du village de Thénac, retrouvez les producteurs et les produits du terroir saintongeais sur le marché..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Place de la liberté

Thénac 17460 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the village of Thénac, find the producers and local products of Saintongeais on the market.

En el corazón del pueblo de Thénac, encuentre en el mercado a los productores y los productos de la tierra saintongeais.

Im Herzen des Dorfes Thénac finden Sie auf dem Markt Produzenten und regionale Produkte aus der Saintongeais.

