LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ -TRIO BERGIN Place de la Liberté Sérignan, 28 juillet 2023, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Ce trio vous invite à redécouvrir un répertoire jazz, swing et français avec une interprétation singulière!.

2023-07-28 21:00:00 fin : 2023-07-28 . .

Place de la Liberté

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



This trio invites you to rediscover a jazz, swing and French repertoire with a singular interpretation!

¡Este trío le invita a redescubrir un repertorio de jazz, swing y francés con una interpretación única!

Dieses Trio lädt Sie ein, ein Repertoire aus Jazz, Swing und Französisch mit einer einzigartigen Interpretation wiederzuentdecken!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE