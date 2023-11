Fête de la Truffe et Académie Culinaire du Foie Gras Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda, 20 janvier 2024, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

La Ville de Sarlat et le Groupement des Trufficulteurs du Périgord Noir organisent depuis 10 ans, en janvier, la Fête de la Truffe, de nombreuses animations sont proposées.

Des stages sont organisés par l’Académie culinaire du foie gras et de la truffe. Ouverts à tous, ils sont destinés à apprendre ou à perfectionner son savoir faire culinaire.

Temps fort de l’Académie culinaire du foie gras et de la truffe, le Trophée Jean Rougié accueille de jeunes talents de la cuisine française. Ce concours est placé sous le contrôle d’un jury prestigieux composé de chefs étoilés.

Dans une ambiance conviviale, une dizaine de chefs sarladais et étoilés jouent le jeu dans une cuisine aménagée pour l’occasion dans la salle de l’Ancien Évêché..

2024-01-20 fin : 2024-01-21 . .

Place de la Liberté

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every year, mid-January

During this weekend-long event created by the Groupement des Producteurs de Truffes du Périgord Noir and the city of Sarlat, you may participate in various activities on the theme of this emblematic mushroom.

A number of workshops are open to the general public to reveal all the subtleties of the truffle, such as workshops on truffle identification and aroma or informed truffle purchasing.

A large truffle market will be held over the weekend, featuring an abundance of fresh truffles as well as derived products and related items (such as books and live truffle oaks).

Truffle-hunting demonstrations with trained dogs will take place twice a day in the trufflery to be set up on Place du Peyrou (the cathedral square).

La fiesta de la Trufa de Sarlat que tiene lugar en enero, reune aficionados y profesionales de la gastronomía local.

Podrás probar varias animaciones relativas a esta seta tan especial y aprovechar la ocasión para ver las demostraciones de los chefes.

Seit sieben Jahren organisiert die Stadt Sarlat zusammen mit den Trüffelbauern des Schwarzperigord zu Jahresbeginn im Januar das Fest der Trüffel.

Ein umfangreiches Programm bietet dem interessierten Besucher Animationen rund um die Trüffel, Workshops werden von der kulinarischen Akademie zur Zubereitung von Trüffel bis hin zur Foie Gras angeboten.

Jeder kann daran teilnehmen und sein kulinarisches Wissen in einem angenehmen Rahmen erweitern. Bei dieser Gelegenheit wird der Preis von Jean Rougié an Nachwuchstalente der französischen Küche verliehen.

Dieser Wettbewerb untersteht einer ausgewählten Jury französischer Sterneköche.

In entspannter Atmosphäre bereiten zehn lokale Köche zusammen mit prämierten Chefköchen aus ganz Frankreich (Auszeichnung Michelin) vor den Augen des Publikums verschiedene Speisen in der « Ancien Evêché“ (über der Tourist Info) zu.

