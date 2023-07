Festival des Jeux du Théatre : Andromaque Place de la Liberté Sarlat-la-Canéda, 21 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

La Criée – Théâtre national de Marseille

La pièce d’Andromaque a souvent été résumée en une seule phrase : Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector son mari mort… Tous sont aux prises avec une passion dévorante à laquelle ils restent arrimés, se montrant aveugles à celle des autres ; aucun ne veut céder et aucun n’est capable d’élaborer une conduite cohérente. Alors que les ruines de Troie sont encore fumantes et qu’Hector a été tué par Achille, le père de ce dernier, Pyrrhus, roi d’Epire revient de la guerre en ayant capturé Andromaque, la veuve d’Hector et son fils Astyanax. Amoureux d’elle, au point de repousser son mariage avec Hermione, il veut l’obliger à l’épouser sinon Astyanax sera exécuté. C’est alors qu’arrive Oreste envoyé par les Grecs pour enlever Astyanax….

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Place de la Liberté

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



La Criée ? National Theater of Marseille

Andromache has often been summed up in a single sentence: Orestes loves Hermione, who loves Pyrrhus, who loves Andromache, who loves her dead husband Hector? All are in the grip of an all-consuming passion to which they remain clinging, turning a blind eye to that of others; none is willing to give in, and none is capable of developing a coherent course of action. With the ruins of Troy still smoldering and Hector killed by Achilles, Pyrrhus, King of Epirus, returns from the war having captured Andromache, Hector?s widow, and his son Astyanax. In love with her to the point of postponing his marriage to Hermione, he wants to force her to marry him or have Astyanax executed. Then Orestes arrives, sent by the Greeks to kidnap Astyanax?

La Criée ? Teatro Nacional de Marsella

Andrómaca se ha resumido a menudo en una sola frase: Orestes ama a Hermione, ¿quién ama a Pirro, quién ama a Andrómaca, quién ama a su difunto marido Héctor? Todos están en las garras de una pasión que todo lo consume y a la que permanecen apegados, haciendo la vista gorda ante la de los demás; ninguno quiere ceder y ninguno es capaz de desarrollar un curso de acción coherente. Mientras las ruinas de Troya siguen ardiendo y Héctor ha sido asesinado por Aquiles, el padre de éste, Pirro, rey de Epiro, regresa de la guerra habiendo capturado a Andrómaca, viuda de Héctor, y a su hijo Astyanax. Enamorado de ella hasta el punto de posponer su matrimonio con Hermione, quiere obligarla a casarse con él o Astyanax será ejecutado. Entonces llega Orestes, enviado por los griegos para secuestrar a Astyanax

La Criée ? Nationaltheater von Marseille

Das Stück Andromache wurde oft in einem einzigen Satz zusammengefasst: Orest liebt Hermine, die Pyrrhus liebt, der wiederum Andromache liebt, die ihren toten Mann Hektor liebt Alle haben mit einer verzehrenden Leidenschaft zu kämpfen, an die sie sich klammern, und sind blind für die Leidenschaft der anderen; keiner will nachgeben und keiner ist in der Lage, ein kohärentes Verhalten zu entwickeln. Während die Ruinen Trojas noch rauchen und Hektor von Achilles, seinem Vater, getötet wurde, kehrt Pyrrhus, der König von Epirus, aus dem Krieg zurück und nimmt Andromache, Hektors Witwe, und ihren Sohn Astyanax gefangen. Er ist so sehr in sie verliebt, dass er seine Hochzeit mit Hermione verschoben hat, und will sie zwingen, ihn zu heiraten, da Astyanax sonst hingerichtet werden soll. In diesem Moment taucht Orestes auf, der von den Griechen geschickt wurde, um Astyanax zu entführen

