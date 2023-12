L’ORGUE À NOËL DANS TOUS SES ÉTATS Place de la Liberté Saint-Guilhem-le-Désert, 25 décembre 2023, Saint-Guilhem-le-Désert.

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-25 16:00:00

fin : 2023-12-25

Retrouvez l’évènement « L’ orgue à Noël dans tous ses états » avec Christophe Smit-Roche (La Grand’Combe)

Des oeuvres de Bach, Daquin, Lefébure Wély Père, Alain… Le concert aura lieu dans la célèbre Abbaye de Gellone et est organisé par Les Amis de Saint-Guilhem, sous la Direction Musicale pour les Heures d’Orgue de Frédéric Muñoz..

EUR.

Place de la Liberté

Saint-Guilhem-le-Désert 34150 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT