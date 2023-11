POSITIV’EMPLOI Place de la Liberté , Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

POSITIV'EMPLOI

Jeudi 7 décembre, 13h30
Place de la Liberté, Roubaix

Venez rencontrer les acteurs de l'emploi et de la formation proches de chez vous !

Un événement initié par le Comité de quartier Servir !

Contact / renseignement : assoservir@yahoo.fr / 03 59 89 16 52

2023-12-07T13:30:00+01:00 – 2023-12-07T17:00:00+01:00

Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

latitude longitude 50.691589;3.174173

