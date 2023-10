Grande récup solidaire 2023 Place de la Liberté Roubaix, 24 novembre 2023, Roubaix.

Grande récup solidaire 2023 Vendredi 24 novembre, 10h00 Place de la Liberté gratuit

Vous souhaitez soutenir des actions caritatives et solidaires et vous ne savez pas comment faire ?

Etudiants, écoliers, salariés, commerçants, et surtout citoyens, vous pouvez agir simplement !

Jusqu’au 24 novembre, installez des bacs, cartons ou sacs et proposez la collecte d’un ou de plusieurs objets suivants :

Peluches (*)

Livres en très bon état et avec code barre (pas de magazine, d’encyclopédie ou de manuels scolaires)

Bouchons en plastique (de bouteille uniquement)

Bouchons en liège

Denrées alimentaires non périssables et produits d’hygiène

Stylos usagés

Lunettes de vue et solaires (*)

Accessoires Femmes et Hommes (ceintures, bijoux fantaisies, etc.) *

Chaussures Enfants de pointure 27 à 35 (*)

Equipement de sport (raquettes, poids, etc.) (*)

Vélos, y compris à réparer

Puis venez déposer les dons le jour J, entre 10h et 18h NON STOP sous le chapiteau prévu à cet effet.

Les associations caritatives seront là pour vous accueillir, vous expliquer leur démarche et vous remercier.

Nous vous attendons nombreux !!!!!!

(*) Attention : le don est un geste solidaire et digne, merci de ne ramener que des objets propres et en très bon état !!!

Place de la Liberté Place de la Liberté, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France La place de la Liberté a hérité de ce nom en 1848, avec la plantation d'un « arbre de la liberté » commémorant le retour de la République. Avec l'arrivée de la Banque de France, en 1905, la place prend l'apparence qu'on lui connaît aujourd'hui. Cernée par le cinéma le Duplexe et l'Espace Grande Rue d'un côté et par la station de métro et de tram Eurotéléport de l'autre, la place de la Liberté accueille un parking clos de 34 places. Métro : ligne 2 – arrêt Eurotéléport / tram Lille-Roubaix : arrêt Eurotéléport

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T10:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:00:00+01:00

récup collecte

Amandine Derachinois – Ville de Roubaix