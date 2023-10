Visite guidée : Sainte-Cécile, Le Havre des Années folles Place de la Liberté Le Havre, 5 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Mon village, mon quartier- Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Laissez-vous guider dans un secteur emblématique de l’expansion du Havre au début du 20e siècle où les Havrais viennent chercher le « bon air » du plateau de Frileuse et disposer d’un « pavillon avec jardin » accessible grâce à l’escalier mécanique Montmorency. Entre le lotissement de William Cargill de 1905 et les nombreuses constructions de style Art déco, typiques des années 1930, ce quartier vous réserve de belles surprises !

Visite à 14h30.

Durée : 2h.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-11-05 14:30:00 fin : 2023-11-05 . .

Place de la Liberté

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie



Mon village, mon quartier- Organized by Pays d’art et d’histoire.

Let us guide you through an area emblematic of Le Havre?s expansion in the early 20th century, where the people of Le Havre came to take in the « fresh air » of the Frileuse plateau and enjoy a « garden pavilion » accessible via the Montmorency escalator. From William Cargill’s 1905 housing estate to the many Art Deco buildings typical of the 1930s, this neighborhood is full of surprises!

Tour at 2.30pm.

Duration: 2 hours.

Reservations required.

Meeting point to be announced at registration.

Mi pueblo, mi barrio – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Déjese guiar por un barrio emblemático de la expansión de Le Havre a principios del siglo XX, donde los habitantes de Le Havre vinieron a disfrutar del « aire fresco » de la meseta de la Frileuse y a tener una « casa con jardín » accesible a través de la escalera mecánica de Montmorency. Desde la urbanización de William Cargill en 1905 hasta los numerosos edificios Art Déco típicos de los años 30, ¡este barrio le reserva maravillosas sorpresas!

Visita a las 14.30 h.

Duración: 2 horas.

Imprescindible reservar.

Punto de encuentro al inscribirse.

Mein Dorf, mein Viertel- Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Jahrhunderts, wo die Einwohner von Le Havre die « gute Luft » des Plateaus von Frileuse suchen und einen « Pavillon mit Garten » besitzen, der über die Rolltreppe Montmorency erreichbar ist. Zwischen der Siedlung von William Cargill aus dem Jahr 1905 und den zahlreichen Bauten im Art-déco-Stil, die typisch für die 1930er Jahre sind, hält dieses Viertel viele Überraschungen für Sie bereit!

Besichtigung um 14.30 Uhr.

Dauer: 2 Stunden.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

