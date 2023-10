MARCHÉ AU VILLAGE Place de la liberté La Jaudonnière, 8 septembre 2023, La Jaudonnière.

La Jaudonnière,Vendée

Marché de producteurs et d’artisanr locaux, Bar et restauration sur place, ambiance et gourmandise garanties, animations musicales différentes à chaque dates…

2023-09-08 fin : 2023-09-08 20:00:00. .

Place de la liberté

La Jaudonnière 85110 Vendée Pays de la Loire



Market of local producers and craftsmen, bar and catering on the spot, atmosphere and greediness guaranteed, musical entertainment different at each date…

Mercado de productores y artesanos locales, bar y catering in situ, ambiente y avidez garantizados, animación musical diferente en cada fecha.

Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern, Bar und Verpflegung vor Ort, garantierte Stimmung und Leckereien, verschiedene musikalische Darbietungen zu jedem Termin…

