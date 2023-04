Marché de Jettingen Place de la liberté, 1 janvier 2023, Jettingen.

Tous les jeudis de 17h à 19h – Produits frais et locaux : fromager, crémier, produits de la ferme, pizzas, brasserie, traiteur, fruits, légumes, etc..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 19:00:00. EUR.

Place de la liberté

Jettingen 68130 Haut-Rhin Grand Est



Every Thursday from 5pm to 7pm – Fresh and local products: cheese, cream, farm products, pizzas, brewery, caterer, fruits, vegetables, etc.

Todos los jueves de 17:00 a 19:00 horas – Productos frescos y locales: quesería, cremería, productos agrícolas, pizzas, brasserie, delicatessen, frutas, verduras, etc.

Jeden Donnerstag von 17:00 bis 19:00 Uhr – Frische und lokale Produkte: Käser, Crémier, Produkte vom Bauernhof, Pizza, Brasserie, Traiteur, Obst, Gemüse, etc.

