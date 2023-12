Sortie Récolte de plantes à vannerie Place de la Liberté Jalognes Catégories d’Évènement: Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 13:30:00

fin : 2024-01-13 L’Association Les Amis de Pesselières vous invite chaleureusement à une aventure botanique unique.

Partez à la découverte de trésors botaniques dans un cadre pittoresque.

Amoureux de la nature et curieux d’apprendre les secrets de la vannerie artisanale?

Apprenez à reconnaître et à récolter des plantes spécifiques, tout en respectant la nature.

Place de la Liberté

Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire

