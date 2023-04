Marché de Izeaux Place de La Liberté, 1 janvier 2023, Izeaux.

Le marché d’Izeaux tous les vendredis de 6h15 à 12h30, Place de la Liberté.

Les marchands présents : boucher, primeur, poissonnier, fromager, et vêtements (occasionnel)..

2023-01-01 à 06:15:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place de La Liberté

Izeaux 38140 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



The Izeaux market every Friday from 6.15 am to 12.30 pm, Place de la Liberté.

The merchants present: butcher, greengrocer, fishmonger, cheese maker, and clothing (occasional).

El mercado de Izeaux, todos los viernes de 6.15 a 12.30, en la plaza de la Libertad.

Comerciantes presentes: carnicero, verdulero, pescadero, quesero y ropa (ocasional).

Der Markt in Izeaux jeden Freitag von 6:15 bis 12:30 Uhr, Place de la Liberté.

Anwesende Händler: Metzger, Gemüsehändler, Fischhändler, Käser und Kleidung (gelegentlich).

Mise à jour le 2020-10-16 par Communauté de Communes Bièvre Est