Visites guidées Gerzat au Moyen-Âge 16 et 17 septembre Place de la Liberté

Découvrir Gerzat au temps du Moyen-âge en passant des remparts à l’église puis par la rue de l’horloge jusqu’à la tour éponyme.

Au cours de ces circuits, les participants bénéficieront d’une visite commentée de l’exposition en cours dans le hall de l’Hôtel de Ville « Parchemins des archives de Gerzat ». En effet, la Ville entre-ouvre ses archives pour vous présenter une sélection des parchemins et registres paroissiaux et municipaux qu’elle conserve. Certains ont été restaurés, d’autres sont en attente de l’être. Une exposition exceptionnelle de par la fragilité de ces documents. En dehors de ces visites, l’exposition est ouverte librement et gratuitement du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

Place de la Liberté 63360 Gerzat

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

