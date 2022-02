Place de la liberté Espace Mouillères, 16 mars 2022, Lons-le-Saunier.

16H-18H : Présentation du podcast “PLACE DE LA LIBERTÉ”, réalisé par Mathilde Auvillain , Muriel Drénou et Lucie KHETTAL avec des apprenants en français langue étrangère et d’intégration de la Maison Commune. Entrée libre Ils et elles sont Syrien, Centrafricain, Albanaise, Rwandais, Afghane, originaires de tant pays lointains, ils ont un point commun : leurs voyages les ont mené à Lons-le-Saunier. C’est là que se déroule la rencontre, dans un café imaginé de la place de la Liberté, cœur de la ville berceau du compositeur de la Marseillaise. Invités au micro d’une journaliste et d’une formatrice en français langue étrangère de la Maison Commune, elles et ils racontent leur voyage, leurs aventures parfois périlleuses, leurs exil déchirants, leur amour pour leur pays d’origine et pour leur pays d’accueil. Une série-évènement de 5 podcasts pour un voyage multiculturel et poétique en version originale : le français, langue étrangère et d’intégration. Au programme : présentation du projet, écoute des podcasts en libre accès, démonstration d’enregistrement, exposition de portraits peints par Paulin Lalaj (Albanie), rencontre avec les apprenants, lecture de textes, musique. 18H30 – L’AVENTURE / Salle de l’Ellipse – Espace Mouillère Un film de Marianne Chaud – 75 minutes + échange avec la réalisatrice Entrée libre Il y a d’abord ces grandes montagnes blanches, belles et hostiles, et puis ces exilés qui les traversent pour gagner la France ; il y a la réalisatrice qui vit là, qui les rencontre et les filme pendant trois ans. Surgit alors l’intime de ce temps transitoire pour eux. Ossoul le poète soudanais, Mamadou, rescapé d’une nuit glacée au col de l’Échelle, Charlotte, la mère courage et d’autres reprennent pied peu à peu et parviennent à se lancer dans une vie nouvelle. Filmé pendant 3 ans, l’Aventure est une histoire de résilience, d’amitiés et d’émotions dévoilées. Les portraits se dessinent et se creusent jusqu’à ce que chacun puisse se reconnaître en l’autre, se mettre à sa place et le comprendre. « L’Aventure suit d’un regard fraternel la trajectoire personnelle de cinq migrants depuis leur arrivée en plein hiver au Refuge solidaire jusqu’à leur prise d’indépendance trois années plus tard. Aux blessures des corps (ces blessures de la frontière), la réalisatrice ajoute celles des âmes qu’elle saisit avec autant de délicatesse que les moments de bonheur, petits feux d’artifices inattendus. » La Vie

PLACE DE LA LIBERTÉ Porté et proposé par la Maison Commune de la Marjorie

Espace Mouillères 1 rue des Mouillères 39000 Lons Le Saunier Lons-le-Saunier Jura



