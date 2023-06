Découverte d’une fontaine pyramidale au cœur de la ville Place de la liberté Brigueuil Brigueuil Catégories d’Évènement: Brigueuil

Charente Découverte d’une fontaine pyramidale au cœur de la ville Place de la liberté Brigueuil, 16 septembre 2023, Brigueuil. Découverte d’une fontaine pyramidale au cœur de la ville 16 et 17 septembre Place de la liberté Gratuit. Entrée libre. Découvrez, lors de votre visite à Brigueuil, cette fontaine pyramidale en pierre de pays, avec bassin. Elle est située sur la place de la liberté, au cœur de cette ville pleine de charme. Place de la liberté Place de la liberté, 16420 Brigueuil Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 74 00 33 http://www.brigueuil.fr La fontaine pyramidale, en pierre de pays avec bassin, est située au cœur de la place.

Autrefois, sur cet emplacement se trouvait l’étang alimentant les fossés. En 1830, fut construite cette fontaine avec les pierres de l’abbaye de Lesterps. La source vient du champ du Theil (quartier de la croix Saint–Jean). Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:30:00+02:00 ©Mairie de Brigueuil Détails Catégories d’Évènement: Brigueuil, Charente Autres Lieu Place de la liberté Adresse Place de la liberté, 16420 Brigueuil Ville Brigueuil Departement Charente Lieu Ville Place de la liberté Brigueuil

Place de la liberté Brigueuil Charente https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brigueuil/

Découverte d’une fontaine pyramidale au cœur de la ville Place de la liberté Brigueuil 2023-09-16 was last modified: by Découverte d’une fontaine pyramidale au cœur de la ville Place de la liberté Brigueuil Place de la liberté Brigueuil 16 septembre 2023