ENSEMBLE CONTRE LE CANCER A BOURGS-SUR-COLAGNE – BOURGS -SUR-COLAGNE Place de la liberté Bourgs sur Colagne, 6 octobre 2023, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

Ensemble contre le cancer 2003-2023!

Venez assister et participer à ces journées de la lutte contre le cancer. Différentes activités, animations, ainsi qu’

vente de pains et de manouls, des repas, une tombola, un trail et un grand déballage de solid….

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Place de la liberté

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



Together against cancer 2003-2023!

Come and take part in the fight against cancer. Various activities and entertainment, as well as

sale of bread and manouls, meals, a tombola, a trail and a great unpacking of solid…

Juntos contra el cáncer 2003-2023

Venga y participe en la lucha contra el cáncer. Habrá una serie de actividades y entretenimiento, así como

venta de pan y manouls, comidas, una tómbola, un rastro y una gran muestra de solidaridad…

Gemeinsam gegen Krebs 2003-2023!

Besuchen Sie diese Tage des Kampfes gegen den Krebs und nehmen Sie daran teil. Es gibt verschiedene Aktivitäten, Animationen, sowie eine Reihe von Veranstaltungen

brot- und Manoulsverkauf, Mahlzeiten, eine Tombola, ein Trail und ein großer Trödelmarkt…

