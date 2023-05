Fête de la Musique Place de la Liberté, 20 juin 2023, Bischwiller.

Bischwiller,Bas-Rhin

Venez célébrer la musique à Bischwiller ! De nombreuses animations musicales dans la ville avec le concours des musiciens amateurs de Bischwiller et environs vous attendent..

2023-06-20 à ; fin : 2023-06-20 23:59:00. 0 EUR.

Place de la Liberté

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est



Come to celebrate the music in Bischwiller! Many musical animations in the city with the help of amateur musicians from Bischwiller and surroundings are waiting for you.

¡Ven a celebrar la música en Bischwiller! Le esperan numerosos eventos musicales en la ciudad con la ayuda de músicos aficionados de Bischwiller y alrededores.

Feiern Sie die Musik in Bischwiller! Zahlreiche musikalische Veranstaltungen in der Stadt mit Unterstützung von Amateurmusikern aus Bischwiller und Umgebung warten auf Sie.

Mise à jour le 2023-05-16 par Commune de Bischwiller